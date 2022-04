I giovani di Iragna tirano a lucido bosco e campagna

IRAGNA - C'è chi, anche il sabato, decide di non battere la fiacca. È il caso del Gruppo Giovani Iragna (GGI) e dei volontari che questa mattina hanno preso parte alla terza edizione della GGIornata Ecologica nel bosco e nella campagna del quartiere.

Un paio di cifre della giornata: una trentina di persone al lavoro e tre pianali del furgone - messo a disposizione dal comune - stracolmi di rifiuti. A dimostrazione «ancora una volta - si legge in una nota del gruppo - di quanta gente getti la sua immondizia con noncuranza». E, aggiungono, «a far riflettere è soprattutto il fatto che malgrado si sia giunti già alla terza edizione, buona parte della spazzatura la si trovi sempre in prossimità dei luoghi facilmente raggiungibili in auto».

Si parla di piastrelle, plastiche, ferro, lamiere, bottiglie in PET, vetri, lattine e anche copertoni. Ben 15 in questo caso. «Sorge spontaneo chiedersi il perché di questi gesti poco civili, visto che le discariche del nostro comune sono sempre aperte e, al giorno d’oggi, facilmente raggiungibili». Una riflessione che non fa una piega. Bravi ragazzi.

GGI