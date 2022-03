PM Ecorecycling, «la situazione è costantemente controllata»

RIVA SAN VITALE - L'Esecutivo di Riva San Vitale in questi giorni è stato nuovamente sollecitato in merito al deposito di pneumatico della PM Ecorecycling, anche in relazione alla presa di posizione del Municipio di Mendrisio, in aggiunta alla petizione consegnata e alle interrogazioni inoltrate da parte del Legislativo.

Il Municipio - in una nota stampa - ci tiene quindi a ribadire «con fermezza la costante attenzione e controllo su questa attività, ma anche su tutte quelle svolte su tutto il comparto industriale chiamando a responsabilità anche i proprietari dei mappali interessati». «In tal senso - viene precisato - sono state attivate le procedure relative alle misure di contravvenzione, senza escludere procedure in base al codice penale».