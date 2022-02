Deposito di pneumatici: «Cambia il sito ma non le preoccupazioni»

MENDRISIO - Memore dei depositi di pneumatici della la PM Ecorecycling SA, bruciati i 2 dicembre 2016 e 19 il dicembre 2020, Massimiliano Robbiani torna a parlare della ditta in questione. La stessa avrebbe deciso di cambiare sede da Mendrisio a Riva San Vitale, in Via Segoma, al confine con il quartiere di Capolago.

«Si sposta la sede, ma non di certo le preoccupazioni da parte dei cittadini - sottolinea Robbiani -. Preoccupazioni messe in evidenza pure da una petizione lanciata da alcuni abitanti di Riva San Vitale indirizzata a tutti i residenti del Mendrisiotto».

Al Governo il gran consigliere leghista pone quindi le seguenti domande:

- La PM Ecorecycling SA è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per poter esercitare (depositare pneumatici) in Via Segoma a Riva San Vitale?

- Come valuta il Consiglio di Stato, che pure a Riva San Vitale, come prima a Mendrisio, il deposito non è lontano dalla ferrovia?

- Il Consiglio di Stato è consapevole delle preoccupazioni da parte degli abitanti del Mendrisiotto per questo nuovo deposito di pneumatici?

- In caso di autorizzazione, la sicurezza sarà monitorata costantemente, visto com’è andata per ben due volte a Mendrisio?