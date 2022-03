A Mendrisio i rifiuti costeranno di più

MENDRISIO - La Città di Mendrisio ritocca verso l'alto le tasse sui rifiuti. Dal prossimo 1. settembre il sacco da 35 litri costerà infatti 1,20 franchi (invece di 85 centesimi), quello da 17 litri verrà invece 60 centesimi (al posto degli attuali 40).



Città di Mendrisio

Cambieranno anche le tasse di base che saranno riscosse per il 2022. La persona singola pagherà 75 franchi invece di 70, mentre le famiglie di due o più persone pagheranno 125 invece di 120.

La modifica delle tariffe si rende necessario, come si legge in una comunicato della Città, per la copertura del 100% dei costi per lo smaltimento. Inoltre, la tassa causale deve rientrare nella “forchetta” prevista dalle nuove disposizioni cantonali (tra 90 centesimi e 1,20 franchi per il sacco da 35 litri).

La Città parla di adeguamenti «piuttosto contenuti». Soprattutto «se si considera l'elevata qualità, flessibilità e capillarità del sistema di raccolta, che offre una buona possibilità di riciclare un ampio spettro di rifiuti». A parità di produzione di rifiuti, si stima un aumento annuo compreso tra i 9 franchi per le residenze secondarie e i 66,50 franchi per le grandi industrie e i centri commerciali.