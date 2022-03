Da 25 anni, Radio Ticino è on air

LOCARNO - Da anni c'è chi pretende che il destino della radio sia segnato. Che tra streaming e podcast, non esista più uno spazio da dedicarle. Ma c'è chi continua a trasmettere, e con successo.

In occasione dei 25 anni di Radio Ticino, l'emittente ha pubblicato i dati di ascolto inerenti al luglio-dicembre 2021. Questi mostrano che in sei mesi c'è stata una crescita del 28%.

Positiva anche l'entrata in campo del canale Tv della radio, in onda 24 ore su 24 su Swisscom TV, UPC Cablecom, Zattoo, Sunrise TV e altri provider così come su radioticino.com e sull’App di Radio Ticino. Non ci sono ancora cifre disponibili sul progetto lanciato lo scorso ottobre, ma i feedback parlano chiaro. Il direttore Matteo Vanetti spiega che «parecchie persone ci lasciano in sottofondo. È un ritorno all'MTV di una volta».

Quando Radio Ticino veniva fondata il 21 marzo 1997, «non esistevano i Podcast, non esistevano piattaforme come Spotify. Noi siamo nel mezzo di questo nuovo orizzonte, cercando di essere la radio giusta per il momento che stiamo vivendo».