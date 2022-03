Fotovoltaico, legno ticinese e mobilità dolce: la Volpe vuole essere più green

MENDRISIO - Come può una “città dello shopping”, che ogni anno attira centinaia di migliaia di clienti provenienti da tutta la Svizzera e dal nord Italia, andare a braccetto con l’ecosostenibilità? Silvio Tarchini, patron del Fox Town, ne è convinto: è possibile. E ha illustrato stamattina alla stampa gli investimenti effettuati in energie pulite e fonti rinnovabili, legno e sole in particolare. «Non sono solo parole, ma fatti», ci ha tenuto a sottolineare.

All'incontro con la stampa, a cui hanno assistito anche diverse personalità politiche (su tutte Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del Territorio) è stata innanzitutto ricordata la messa in funzione della prima centrale di teleriscaldamento a cippato di legna indigena, nei Centri Galleria di Manno, avvenuta a inizio 2022. Ma è stato anche annunciato che saranno realizzate due ulteriori centrali, una al Fox Town di Mendrisio e un’altra nel Centro Nord Sud di Bioggio.

Cippato dai boschi ticinesi - I tre impianti complessivamente riscalderanno 135’820 m2 ed ogni anno eviteranno l’emissione di 1'682’222 kg di CO2 (l’equivalente di emissioni prodotte da un’auto che percorre 11'981’637 km). Permetteranno inoltre di sostenere le attività forestali, perché gli impianti saranno alimentati esclusivamente da legname ricavato dalla cura dei boschi del Canton Ticino. «Materiale presente in abbondanza nel nostro cantone ma purtroppo solo parzialmente utilizzato», ha evidenziato Mattia Marchesi di Gig Europe (società che fa parte del gruppo Tarchini).

Legno riciclato dalla tempesta - Il legno non è però unicamente fonte di energia. Ecco quindi che per la nuova ala del Fox Town - la cui data d'apertura non è ancora stata fissata a causa di alcuni problemi nella fornitura dei materiali - parte degli allestimenti interni e soprattutto la passerella di collegamento all’edificio principale è stato utilizzato il legno proveniente dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, un materiale considerato ormai inutilizzabile.

Fotovoltaico fondamentale - Oltre al legno, di «grande importanza» per il gruppo Tarchini è anche il fotovoltaico: il 98,91% del fabbisogno energetico della Città della Volpe verrà presto soddisfatto grazie all'energia solare. «Il sistema a pannelli solari ogni anno produce 3'071’000 kWh (pari ai consumi elettrici di 877 economie domestiche) ed evita l’emissione di ben 1'320’530 kg di CO2», è stato sottolineato. «Abbiamo intenzione di continuare su questa strada - ha assicurato Tarchini -, coinvolgendo anche gli inquilini dei nostri stabili».

10% di sconto per chi usa il treno - Infine, Il gruppo Tarchini ha deciso d'incentivare gli spostamenti ecosostenibili. Per contenere le problematiche legate al traffico, alla viabilità e all’inquinamento, è stato realizzato un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria di Mendrisio San Martino e FoxTown, tramite appunto una passerella coperta. Non solo, chi userà otterrà anche uno sconto del 10% sul prezzo outlet nei negozi aderenti all’iniziativa “Green Ticket”. «Praticamente con lo sconto ci si ripaga il prezzo del biglietto del treno», ha spiegato Silvio Tarchini.

A favore di chi invece utilizza veicoli elettrici, oltre alle quattro postazioni per la ricarica di auto già presenti al Fox Town, saranno installate sedici ulteriori postazioni presso l’autosilo Fox Park, che ospita anche un’ampia velostazione coperta e securizzata.

lettore tio.ch/20minuti