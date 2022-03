Un'ora al buio per il clima

LUGANO - Lugano aderirà per la quinta volta - le precedenti erano state nel 2009, 2014, 2019 e 2020 - all’iniziativa internazionale Earth Hour, che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di salvaguardare il clima e la natura mediante un gesto semplice e concreto: spegnere le luci per un’ora. Il prossimo 26 marzo, infatti, le luci esterne di Palazzo Civico saranno spente dalle 20.30 alle 21.30 per richiamare l’attenzione sull’importanza di sostenere uno sviluppo sostenibile.



Prima edizione a Sydney - La prima edizione di Earth Hour si era tenuta a Sidney nel 2007 e aveva visto la partecipazione di oltre due milioni di persone. Da quel momento la grande ora di buio si è rapidamente diffusa in tutti i Continenti, oscurando piazze, monumenti e luoghi simbolo come l’Empire State Building a New York, lo skyline di Hong Kong, le piramidi di Giza, la Tour Eiffel a Parigi, il Colosseo e Piazza Navona a Roma, il Cristo Redentore di Rio, il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi.

«Simbolico» - Il risparmio energetico generato da questa azione è del tutto simbolico, ma ha lo scopo di lanciare un messaggio di speranza: «Insieme possiamo fare la differenza e vincere la sfida del cambiamento climatico».

Città dell'Energia dal 2019 - Lugano ha ottenuto nel dicembre 2019 la certificazione Città dell’Energia, marchio che attesta l’uso efficiente dell’energia, la protezione attiva del clima, e lo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Nelle sue Linee di sviluppo, il Municipio ha fra i suoi principi l’orientamento della crescita della città secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in collaborazione con istituzioni pubbliche e privati.