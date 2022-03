Carnevale estivo? Non a Bellinzona

BELLINZONA - Sfuma l'ipotesi di un Carnevale estivo, in giugno, al Parco urbano di Bellinzona. Stando a LaRegione, la proposta - caldeggiata dalla Società Rabadan e dall'Ufficio cultura ed eventi della Città - non è andata in porto essendo mancato un accordo sulle date (si era proposto tra il 15 e il 19 giugno, ma in quel periodo è già calendarizzato l'open air di Monte Carasso).

«C’è grande delusione», ha commentato il presidente della Società Rabadan, Giovanni Capoferri. «Ritenevamo giusto proporre questo evento in città perché il Rabadan è di Bellinzona e anche gli altri grandi Carnevali erano d’accordo».

L’Ufficio cultura ed eventi della Città aveva proposto altre date, ma per Capoferri il 15-19 giugno era l'ideale in quanto «coincideva con la fine delle lezioni. Il "blocco" festivo di quattro giorni era per noi l’ideale perché avrebbe permesso di non limitarci al solo fine settimana».

Insomma, i festeggiamenti saranno comunque proposti in questo periodo, ma in un altro comune del Bellinzonese. Diversi i papabili, ma al momento le trattative sono ancora in corso.