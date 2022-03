Torna il mondo digitale spiegato con "Parole Semplici"

LUGANO - "Parole Semplici", la web series che in modo spicciolo ti spiega la digitalizzazione, ha deciso di fare il bis. Nato da un'idea dell'esperto di sicurezza informatica e nuove tecnologie Alessandro Trivilini, il progetto torna con una nuova stagione (cinque episodi in tutto), a partire dal 6 marzo. Verrà pubblicata una puntata a settimana (accessibile sia sulla pagina Facebook "Parole Semplici" sia sul sito parolesemplici.ch), la domenica alle 21. Per saperne di più abbiamo interpellato l'autore.

Una seconda stagione... vuol dire che la prima è andata bene?

«Sì, è stata una grande sfida, ma ci siamo riusciti. La serie tratta temi in modo neutrale e accessibile a chiunque, affidandosi alla competenza degli ospiti. I timori riguardo la durata di 30 minuti, che poteva essere eccessiva sul web, sono stati fugati dai feedback ricevuti».

Ritieni che la digitalizzazione debba essere spiegata in "Parole semplici"?

«L’impianto tecnologico è complesso e molte persone rischiano di essere digitalmente escluse in assenza di informazioni autorevoli, comprensibili, che vanno dritte al sodo con... parole semplici. La serie semplifica senza banalizzare, lasciando che l’utente possa farsi una sua opinione sul tema. Il format è moderno, fresco e agile. Mette al centro la competenza evitando propaganda, forzature e persuasione».

C'è una fetta di persone che non è chiaramente stata raggiunta dalla digitalizzazione (penso soprattutto agli anziani), il gap è colmabile?

«Lo è eccome, e questo è il tempo per farlo. Stiamo gettando le basi per la nuova società digitale e proprio ora dobbiamo evitare che qualcuno rimanga fuori da questo processo. Parole Semplici mira proprio a questo, punta alla condivisione e alla partecipazione collettiva che è a vantaggio di tutti: famiglia, scuola, lavoro e società in generale».

Qual è l'episodio che ti ha più coinvolto nella stagione passata?

«Sono stati davvero tutti molto coinvolgenti. Forse per deformazione professionale quelli sull’addestratore di hacker e sul rapporto tecnologia-famiglia mi hanno coinvolto di più».

Quali temi toccheranno questi cinque episodi?

«Il primo parlerà di "criptovalute, riciclaggio e blockchain", il secondo di "comunicazione in tempi di crisi". Il terzo spiegherà come "prepararsi a un incidente informatico", mentre quello successivo tratterà di "giustizia digitale" e l'ultimo di "energia, dati e sostenibilità digitale"».