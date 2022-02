Davide Dosi nuovo direttore generale di Bibliomedia Svizzera

SOLETTA - Il Consiglio di fondazione di Bibliomedia Svizzera - che da oltre 100 anni opera, su mandato della Confederazione, per la promozione della lettura e lo sviluppo delle biblioteche di lettura pubblica - ha nominato Davide Dosi al posto di direttore generale della fondazione.



Il 51enne ticinese ha conseguito la licenza in storia contemporanea e letteratura tedesca all'Università di Friburgo e il Master of advanced studies in library and information science alla HTW di Coira (oggi FH Graubünden). In precedenza ha lavorato al Dizionario storico della Svizzera, alla Biblioteca cantonale di Bellinzona e alla Fonoteca nazionale svizzera. Dal 2015 è direttore della Biblioteca dell'Università della Svizzera italiana di Lugano (USI).

Davide Dosi ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nel campo delle biblioteche e dell'informazione scientifica, ed è attivo nel Comitato di Bibliosuisse e nel Comitato di SLiNER (Swiss Library Network for Education and Research). Dal 2016 è municipale a Chiasso e dal 2021 ricopre la carica di vice-sindaco. «Con Dosi Bibliomedia potrà contare su un direttore le cui qualifiche ed esperienze professionali, sia in campo biotecnologico che gestionale, apporteranno una solida leadership che saprà esercitare in

maniera integrativa», spiega il presidente del Consiglio di fondazione Dominique de Buman. «La sua padronanza delle tre lingue ufficiali e la conoscenza dei settori professionali, culturali e politici presenti sul territorio, sono qualità importanti per uno sviluppo determinato e incisivo della Fondazione».

Franziska Baetcke, che ha diretto la Fondazione fino al 2021, aveva lasciato il suo incarico per andare a dirigere il sistema bibliotecario di Winterthur a partire dal 1° settembre scorso. Da quella data la Fondazione è stata diretta ad interim da Laurent Voisard, direttore di Bibliomedia per la Svizzera romanda.

Il nuovo team dirigenziale sarà così composto:

Davide Dosi, Direttore generale Fondazione Bibliomedia, sede Soletta

Orazio Dotta, Direttore Bibliomedia Svizzera italiana, sede Biasca

Laurent Voisard, Direttore Bibliomedia Svizzera romanda, sede Losanna

Claudia Kovalik, Direttrice Bibliomedia Svizzera tedesca, Soletta