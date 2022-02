«Dopo quasi una settimana mio figlio è stato ritrovato»

PARADISO - Fuga? Allontanamento volontario? Oppure ci sarebbe dell'altro dietro l'improvvisa scomparsa di S.K., classe 1992, residente a Paradiso. Sui social i suoi amici, preoccupati, hanno fatto circolare l'appello per giorni. "Se avete qualche informazione, o se lo avete visto, fatecelo sapere". Nel frattempo i famigliari avevano denunciato la scomparsa del ragazzo alla polizia. Ebbene, il 30enne è stato finalmente ritrovato nelle scorse ore. Ad annunciarlo a Tio/20Minuti è la madre: «Si trova in stato confusionale, però in generale sembra stare bene. L'hanno trovato in Italia».

Una strana vicenda – Il 30enne, cresciuto nel Bellinzonese, non dava più notizie di sé dallo scorso martedì. Il suo cellulare risultava spento. Anche se qualcuno l'avrebbe notato online su Facebook tramite l'apposito pallino verde. C'è anche chi lo avrebbe visto nei pressi di Ginevra. Cosa ci sia dietro la sua scomparsa, ora revocata, resta un mistero. Secondo alcuni avrebbe subito delle minacce da terze persone di recente.

Lo hanno cercato ovunque – La polizia cantonale avrebbe fatto di tutto per trovare il 30enne. E avrebbe allertato sia le altre polizie della Svizzera, sia i vari ospedali. Invano. S.K. è stato infatti recuperato oltre confine. «Non sappiamo ancora in quale località esatta – ammette la madre –. Però siamo sollevati. Come famiglia vorremmo ringraziare tutti coloro che in questi giorni ci hanno dato una mano nelle ricerche».