Ecco come è partito il maxi rogo. Fermate due persone

GAMBAROGNO - Il tutto è partito dai paraggi di alcune capanne del Monte Gambarogno, sul versante verso Indemini. Nella notte tra sabato e domenica alcune persone hanno acceso un fuoco. Per scaldarsi o forse per grigliare. Senza immaginarsi che di lì a poco quel piccolo fuoco si sarebbe trasformato in un incendio di proporzioni enormi.

Già a partire dai primi approfondimenti, infatti, la pista della negligenza umana si è fatta sempre più strada per spiegare le cause del maxi rogo che da giorni sta tenendo impegnati pompieri ed elicotteri e che ha distrutto diversi ettari di paesaggio.

Un'immagine scattata da un gambarognese attorno alle 6.30 di mattina di domenica fa capire la zona da cui sarebbe partito l'incendio. La polizia (vedi box) ha già rintracciato i responsabili dell'enorme leggerezza. E li ha fermati.