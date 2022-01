Covid: 1473 positivi e una nuova vittima

LUGANO - Oscilla senza particolari stravolgimenti la curva dei contagi in Ticino. Dopo i 1701 contagi di ieri, l'Ufficio del medico cantonale riferisce di 1473 nuovi positivi accertati in laboratorio nelle ultime 24 ore nel nostro cantone.

Continua a calare, invece, il totale dei pazienti ricoverati per il virus, attualmente 153 contro i 166 di ieri. Si registrano anche due persone in meno nelle cure intense (17 invece di 19), ma va detto che purtroppo si conta anche una nuova vittima che porta a 1'082 il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia.



elaborazione tio/20minuti

Ancora quarantene a scuola - Il Decs segnala altre 4 sezioni in quarantena (che porta così il totale delle classi attualmente in confinamento a 10) sulle 416 sezioni di scuola dell'infanzia.

Le nuove quarantene: una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Riviera-Osogna (comunicata il 19.01.2022, termina il 23.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Balerna (comunicata il 19.01.2022, termina il 23.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Sonvico (comunicata il 20.01.2022, termina il 22.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Sementina (comunicata il 20.01.2022, termina il 24.01.2022).

Case anziani - Diversi, anche, i nuovi positivi nelle case anziani: 17. Il virus è attualmente presente in 22 strutture, per un totale di 123 ospiti positivi. Nessun residente risulta deceduto per Covid, tre per altre cause.

Vaccinazione - Attualmente sono 636'909 le dosi totali di vaccino somministrate. Il 71,3% dei ticinesi è completamente vaccinato, il 37,7% ha ottenuto il richiamo (il dato schizza al 74,1% se si considerano solo gli over 65).



elaborazione tio/20minuti

elaborazione tio/20minuti