In processione in vetta al Monte Boglia

LUGANO - La tanto attesa neve si sta ancora facendo attendere. E nel frattempo queste magnifiche giornate di sole sembrano quasi primaverili. Tanto che in molti hanno deciso di tirare fuori gli scarponi da montagna per gustarsi una domenica in vetta.

Per esempio in cima al Monte Boglia, dove questa mattina c'era una vera a propria processione di escursionisti diretti alla vetta, come ci segnala un lettore. E lassù, a oltre millecinquecento metri d'altitudine, in molti hanno così assaporato il panorama.

Ma anche in varie altre località ticinesi e su altre vette si è fatto sentire il “turismo primaverile”, all'insegna di questa domenica da sogno.

Foto lettore tio/20minuti