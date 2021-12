«Così dribbliamo il Covid»

CUGNASCO-GERRA - Altri mercatini o eventi hanno gettato la spugna. Troppi i doveri e le incombenze per gli organizzatori di fronte al Covid. La Piazza Natalizia di Gerra Piano invece regge l'urto con la pandemia. E manda in scena, fino a domenica, la sua terza edizione. Come? Ce lo racconta in un video Emanuele Forner, presidente dell'associazione Tradizioni e Innovazioni.

Il concetto chiave è: protezione. Girando tra le bancarelle, rigorosamente con la mascherina, nulla sembra essere lasciato al caso. «Ricordiamo che le nostre non sono proprio bancarelle normali. Abbiamo infatti acquistato una serie di casette in legno provenienti dai mitici mercatini di Einsiedeln. Lo scorso anno siamo stati costretti a rinunciare a questo evento a causa del coronavirus. Stavolta ci abbiamo voluto credere. E la gente a giudicare dalla prima serata di giovedì sembra essere molto contenta».