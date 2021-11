Lugano si prepara alle nuove sfide

LUGANO - Il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione (Progetto Nuova Amministrazione), iniziato nel 2014, ha portato la Città nel 2017 a definire per la prima volta delle Linee di sviluppo per il decennio successivo. Questo documento programmatico ha una forte valenza strategica per l’attività dell’Amministrazione ed è coerente con il Piano degli investimenti e il Piano finanziario. Il nuovo Esecutivo, alla luce degli obiettivi già raggiunti e dell’evoluzione del contesto, ha deciso di aggiornare il documento mantenendone tuttavia invariati la struttura e gli assi strategici.

Visione e Missione sono state parzialmente modificate. La Visione dà corpo all’orientamento della Città a voler essere «un modello di innovazione e collaborazione», attenta alla qualità di vita della cittadinanza. La Missione precisa che Lugano «sostiene gli interessi condivisi delle cittadine, dei cittadini e delle imprese sul proprio territorio», in uno spirito di collaborazione volto a «rendere realizzabili le aspirazioni comuni». Confermati i quattro valori: innovazione, qualità, affidabilità ed entusiasmo.

Le condizioni quadro - ovvero il mantenimento dell’equilibrio finanziario e la volontà di costruire un’Amministrazione efficiente e digitalizzata a misura di cittadino - sono rimaste invariate in quanto assi strategici della Città. Sono stati confermati, in particolare, gli obiettivi ambiziosi sull’autofinanziamento che, nonostante i contraccolpi a breve termine causati dalla pandemia, restano validi per l’orizzonte 2028.

Gli aggiornamenti sono stati elaborati nell’ambito delle cinque aree di intervento principali, sostituendo agli obiettivi già raggiunti nuovi obiettivi di consolidamento. Le aree sono: ambiente e qualità urbana, città polo tra nord e sud delle Alpi, quartieri, conoscenza e cultura, occupazione. Per quanto concerne gli obiettivi raggiunti, e quindi eliminati dall’aggiornamento delle Linee di sviluppo, sono stati inseriti ogni anno in modo dettagliato nei consuntivi 2018, 2019 e 2020.

I nuovi obiettivi enunciati nelle cinque aree sviluppano, ad esempio, il ruolo di Lugano come città polo fra nord e sud delle Alpi; promuovono in misura ancora maggiore la realizzazione di spazi pubblici e la sostenibilità; confermano l’importanza di Lugano quale polo di innovazione digitale; rafforzano la caratteristica della città quale polo accademico e città universitaria. Focus anche sulla necessità di aumentare le competenze digitali degli adulti, per evitare che restino ai margini di un’evoluzione della società in atto da tempo; così come sulla collaborazione con le agenzie di collocamento per sostenere i cittadini di Lugano nel trovare o ritrovare un posto di lavoro. Quanto precede, tuttavia, non è un elenco esaustivo poiché ogni settore della Città è chiamato a crescere e a svilupparsi cogliendo opportunità e nuove sfide.

Le linee di sviluppo aggiornate sono pubblicate sul sito della Città.