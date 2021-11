Al via il concorso di Visarte dedicato agli artisti ticinesi

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

LUGANO - L'arte ticinese, ma in salsa parigina. In questo consiste il bando di concorso di Cité international des Arts, promosso da Visarte-Ticino, per artisti residenti nel nostro cantone. I vincitori potranno volare nella capitale francese ed effettuare delle residenze d'artista presso gli Atelier di Parigi.

Visarte promuove fino a due residenze per la crescita e mediazione artistica del patrimonio culturale ticinese. Gli artisti selezionati otterranno un sostegno diretto di Visarte nel coprire i costi del soggiorno e avranno accesso a una borsa artistica del Dipartimento educazione, cultura e sport del valore di 6'000 franchi.

Dalla sua creazione nel 1965, la Cité internationale des arts ha ospitato artisti in residenza da tutto il mondo. In collaborazione con 135 organizzazioni francesi e internazionali, accoglie ogni mese più di 300 artisti di tutte le discipline per periodi fino a sei mesi. Il bando di concorso scade il prossimo 12 dicembre.