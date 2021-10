Ecco dove si trovano i defibrillatori luganesi

LUGANO - A Lugano è stato ultimato il progetto di posizionamento strategico della rete di defibrillatori a disposizione della popolazione ed è stata messa a punto la segnaletica d’identificazione degli apparecchi presenti sul territorio comunale. Lo comunica oggi la Città di Lugano.

L’iniziativa, avviata nel 2016 dal Servizio sicurezza e salute in collaborazione con la Fondazione Ticino Cuore, prevedeva il riadattamento della mappa al nuovo contesto territoriale e il posizionamento di nuovi defibrillatori per garantire la massima copertura possibile del territorio.

L’arresto cardiaco improvviso è una situazione clinica particolarmente grave che in Ticino colpisce ogni anno circa trecento persone e intervenire in tempi rapidi è molto importante. Non sempre a salvare vite umane sono dei professionisti, ma anche normali cittadini che intervengono quando qualcuno si trova in pericolo di vita con gesti di coraggio, mettendo in pratica tecniche di soccorso e di rianimazione.

Il posizionamento dei defibrillatori pubblici da solo non è infatti sufficiente ma deve essere parte integrante di un concetto di presa a carico più ampio, che comprende la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione.

La nuova mappa di localizzazione dei defibrillatori è consultabile sul sito www.ticinocuore.ch/it/defibrillatori/cartina-defibrillatori.