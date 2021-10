Verzasca: si cercano idee per lo stemma comunale

VERZASCA - È trascorso un anno da quando è nato il nuovo Comune di Verzasca, frutto dell’aggregazione fra i Comuni di Brione (Verzasca), Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo. Eppure uno stemma comunale ancora non c'è.

Siccome la Legge organica comunale prevede che ogni Comune ne abbia uno - che deve richiamare le peculiarità e le tradizioni del paese - il Municipio di Verzasca ha deciso di pubblicare un bando di concorso, aperto a tutte le cittadine e i cittadini domiciliati nel Cantone Ticino (professionisti della materia e non). L’obiettivo, oltre a coinvolgere il maggior numero di interessati, è quello di disporre di un ampio ventaglio di idee nella definizione del nuovo stemma comunale.

La giuria chiamata a scegliere i tre progetti ritenuti maggiormente meritevoli, che saranno poi sottoposti al giudizio dei cittadini per la successiva scelta finale, è così composta:

Ivo Bordoli (Sindaco)

Pierangelo Mocettini (Vice Sindaco)

Veronica Provenzale (storica dell’arte)

Pierre Pedroli (grafico)

Stefano Vassere (linguista)

Sheila Cappelletti (membro commissione gestione CC)

Davide Capella (membro commissione petizioni CC)

Il termine per la consegna delle proposte per lo stemma è fissata per il 31 dicembre 2021. In seguito la commissione si riunirà, analizzerà e sceglierà le tre migliori che verranno in seguito sottoposte alla popolazione per decisione. L’intero processo avverrà senza conoscere i nomi dei concorrenti, questi verranno resi noti solamente al momento della determinazione del vincitore.

I cittadini interessati a partecipare al concorso potranno ottenere il bando presso la Cancelleria comunale (e-mail: comune@verzasca.swiss) o scaricarlo dal sito www.verzasca.swiss.