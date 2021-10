Con sintomi, il test resta gratuito «e fondamentale»

BELLINZONA - Da oggi, 11 ottobre, i test rapidi sono a pagamento per chi non presenta sintomi. Ma restano gratuiti in presenza di sintomi, quali raffreddore, febbre, mal di testa, mal di gola, perdita improvvisa del gusto e dell'olfatto. Lo sottolinea il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), ricordando che «in questi casi rimane fondamentale farsi testare».

Le persone sintomatiche sono quindi invitate a rivolgersi immediatamente alla hotline cantonale (0800.144.144), a un medico o a una farmacia autorizzata. Insieme alle altre misure di protezione (mascherine, distanziamento, igiene e vaccinazione), «i test rimangono uno dei pilastri fondamentali nella strategia per limitare la diffusione del coronavirus».

Per contro, come deciso dal Consiglio federale, la Confederazione smetterà invece di coprire il costo dei test per persone asintomatiche che desiderano farsi testare per ottenere un certificato Covid. Fanno eccezione i bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni, le persone che per ragioni mediche non possono essere vaccinate (è necessario mostrare un certificato medico), le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino e sono in attesa della seconda dose (disposizioni in vigore solo fino a fine novembre) e le persone che devono recarsi in una struttura sanitaria (ospedali, case anziani, ecc.). In quest’ultimo caso è infatti possibile sottoporsi gratuitamente a un test e ricevere un’attestazione con il risultato negativo (per contro non viene rilasciato un certificato Covid).