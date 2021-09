Le ultime tappe della vaccinazione on the road

BELLINZONA - Era partita lo scorso 1. settembre da Trevano. E nei prossimi giorni concluderà il suo tour attraverso il Ticino. Stiamo parlando della campagna di vaccinazione itinerante, che nel corso del mese di settembre sta toccando ventotto località sparse per tutto il cantone.

Nei prossimi giorni sono previste le ultime tappe, ad Aquila (27 settembre 2021, dalle 12 alle 19, all'ex casa comunale) e a Biasca (28 settembre 2021, dalle 12 alle 19, nella piazza comunale ex UBS).

A partire dal prossimo 29 ottobre, la postazione itinerante seguirà dunque il medesimo tragitto per la somministrazione delle seconde dosi. Nel frattempo oltre il 66% della popolazione ticinese ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

In farmacia - Sabato 2 ottobre sarà inoltre possibile vaccinarsi in otto farmacie (su prenotazione). Si tratta delle seguenti filiali:

Mendrisiotto: Farmacia San Nicolao (Novazzano), Farmacia Amavita Centro Breggia (Balerna)

Luganese: Farmacia Cattaneo SA (Lugano), Farmacia Castagnola (Castagnola), Farmacia San Provino (Agno)

Bellinzonese: Farmacia Fenice (Giubiasco), Farmacia Martinoli (Olivone)

Locarnese: Farmacia Fiore (Locarno)

Un weekend per i giovani - Per offrire un’opportunità aggiuntiva ai giovani (12-15 anni) che desiderano vaccinarsi, le autorità cantonali organizzano un fine settimana a loro dedicato, riaprendo quattro centri cantonali di vaccinazione in modalità “walk-in” (senza appuntamento):

Sabato 2 ottobre: Mendrisio (Mercato coperto) e Biasca (Stabile Ex Nickelmash AG).

Domenica 3 ottobre: Ascona (Centro Protezione civile) e Tesserete (Centro Protezione civile)

I centri – nei quali sarà sempre presente un pediatra – saranno aperti dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.

Continua a essere possibile vaccinarsi al Centro cantonale di Giubiasco prendendo appuntamento tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione. Per le persone con 16 o più anni, è inoltre possibile vaccinarsi anche in modalità ”walk-in”, quindi senza appuntamento. In quest’ultimo caso è però necessario prevedere dei tempi di attesa in base all’affluenza.

Più info su www.ti.ch/vaccinazione