In Ticino 15 nuovi positivi e tre ricoverati in più nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - In linea con l'evoluzione epidemiologica svizzera, anche in Ticino negli ultimi giorni si è verificato un rallentamento dei contagi. L'Ufficio del medico cantonale questa mattina ha infatti comunicato 15 nuove infezioni. Ieri ne erano state registrate 36, mercoledì 26, mentre martedì ne erano state annunciate 27. In totale, da inizio crisi, sono stati 35'952 i contagi da Covid-19 accertati.



Tio.ch / 20 minuti

Dopo i due decessi registrati negli ultimi due giorni, oggi fortunatamente non viene segnalata nessuna ulteriore vittima. Il computo totale dei decessi resta quindi fermo a 1'004. Nelle strutture sanitarie ticinesi le persone ospedalizzate sono attualmente 19, tre in più di ieri. Sei di loro (come ieri) si trovano in terapia intensiva.



Tio.ch / 20 minuti

Più di 440mila dosi inoculate - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a giovedì 23 settembre, riportano che il 58,7% della popolazione - ovvero 206'176 persone - è ora completamente immunizzato, mentre sono 440'283 le dosi finora somministrate.

Altre due quarantene di classe - Nella giornata odierna sono state comunicate altre due quarantene di classe: una alla Commercio di Bellinzona e una alla Scuola elementare di Tenero-Contra. In totale sono undici le sezioni attualmente in confinamento: oltre alle due new-entry, troviamo una classe della scuola media Bellinzona 2, due delle elementari di Locarno-Saleggi, una della scuola dell'infanzia Locarno-Saleggi, una delle elementari di Ascona, due di quelle di Agno, una delle elementari di Cugnasco e una di quelle di Barbengo. In Ticino, lo ricordiamo, si contano complessivamente 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

Le case anziani - Nessun nuovo positivo è stato segnalato nelle case anziani ticinesi. Ci sono ancora tre anziani positivi al Covid-19 in due diversi istituti. Dall'inizio della pandemia i residenti deceduti per Covid-19 sono 385, quelli morti per altre cause 1'458.

Tio.ch / 20 minuti