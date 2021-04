Covid: 67 positivi, ma nessuna nuova vittima

LUGANO - Sono 67 i ticinesi che tra ieri e oggi sono risultati positivi al Coronavirus (erano 76 nel bollettino di ieri). Lo segnala l'Ufficio del medico cantonale. Fortunatamente non si registra nessuna nuova vittima.

Sei, invece, le persone contagiate che nelle ultime 24 ore hanno necessitato un ricovero nei nosocomi ticinesi, mentre sono 7 i pazienti che hanno potuto essere dimessi.



elaborazione tio/20Minuti

Resta stabile il bilancio totale degli ospedalizzati, ora a quota 88 (ieri e lunedì erano 89 mentre una settimana fa se ne registravano 102). 14 di loro si trovano nel reparto di cure intense.

Da inizio pandemia in Ticino 31'258 persone sono risultate positive al virus SARS-CoV-2. Il bilancio dei decessi resta di 980 persone.

Secondo l'ultimo aggiornamento, risalente al 13 aprile, sono attualmente 443 i ticinesi posti in isolamento perché contagiati. 711 persone si trovano invece in quarantena, una parte per essere entrati in contatto con degli infetti e una parte per essere rientrati da Paesi che si trovano sulla lista nera dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).



Il Decs comunica una nuova quarantena di classe, precisamente presso la Scuola elementare di Lugano Monte Brè-Cassarate

(comunicata il 14.04.2021, termina il 23.04.2021).

L'ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana) informa inoltre che non ci sono residenti positivi nelle case di riposo ticinesi.

