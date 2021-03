Case anziani comunali, c'è un nuovo direttore

BELLINZONA - Dal 1° aprile sarà il dottor Giovanni Abate, 55enne residente a Gorduno, il nuovo Direttore sanitario assunto dal Settore Anziani della Città di Bellinzona per le sedi della casa anziani Comunale e della Residenza Pedemonte. Assumerà anche la carica di Medico responsabile aggiunto nel reparto CAT/STT (Cure acute transitorie e Soggiorni temporanei terapeutici) del Centro Somen di Sementina, dov’era già attivo negli ultimi anni a tempo parziale.

Abate subentra al dottor Corrado Molo che lascia il suo ruolo dopo 29 anni di apprezzata collaborazione per i quali Municipio e Direzione amministrativa del Settore Anziani gli rivolgono sentiti ringraziamenti. La collaborazione con il dottor Corrado Molo non giunge peraltro al termine ma prosegue grazie alla sua attività di medico, nell’ambito della quale ha alcuni pazienti residenti negli istituti per anziani. Il dottor Molo manterrà inoltre la carica di Medico per la medicina del personale per il Settore Anziani.

Il nuovo Direttore sanitario ha alle spalle alcuni anni di esperienza in seno al Servizio medico regionale per l’Ufficio dell’assicurazione invalidità, dov’era impiegato dal 2013. Ha inoltre lavorato in diversi nosocomi in Ticino, ricoprendo anche la carica di Responsabile CAT/STT alla Residenza delle Betulle di Cevio.