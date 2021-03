Le elezioni comunali in parole semplici

BELLINZONA - Elezioni comunali 2021 accessibili a tutti, con più facilità. È questo l'obiettivo delle informazioni di voto in lingua facile ora disponibili sul sito del Cantone.

L'iniziativa - realizzata dal servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato in collaborazione con Pro Infirmis ed easyvote - vuole incoraggiare tutti i cittadini a recarsi alle urne per eleggere i futuri membri di Municipi e Consigli comunali per la legislatura 2021-2024. E lo fa fornendo a tutte le persone con difficoltà di lettura e comprensione di testi complessi le informazioni necessari per esercitare il proprio diritto/dovere di voto.

Le istruzioni in lingua facile illustrano passo per passo la procedura da adottare per rendere il proprio voto valido, spiegano i termini difficili relativi al mondo politico all’interno di un glossario e presentano attraverso degli esempi le caratteristiche del nostro sistema democratico. Alcune immagini a supporto del testo scritto aiutano a mettere in relazione il materiale cartaceo ricevuto per corrispondenza con le spiegazioni contenute nelle istruzioni di voto.

La documentazione semplificata si aggiunge alle tradizionali istruzioni di voto e si presenta quale strumento volto a favorire una maggiore partecipazione civile delle persone con deficit intellettivo o in generale persone con difficoltà di lettura.