Scuole senza assembramenti grazie al Pedibus

BELLINZONA - Ben 110 linee e 1'430 bambini che hanno partecipato al progetto. Sono questi i principali numeri del Pedibus per il 2020. Numeri che hanno permesso, secondo quanto si evince dal Rapporto attività del coordinamento Pedibus Ticino, di risparmiare oltre 140 tonnellate di CO2.

La pandemia non ha quindi fermato questo progetto. Anzi, in un contesto di confinamento e di destabilizzazione dei legami sociali, «il Pedibus si conferma più utile che mai: è stato e continua a essere uno strumento prezioso per far muovere le famiglie» si legge in una nota. Inoltre, permette di ridurre gli assembramenti di adulti davanti alle scuole e al contempo rinfora i legami sociali.

Durante lo scorso anno, alle proposte già conosciute e apprezzate sul territorio si sono aggiunti nuovi progetti e collaborazioni in presenza e online con associazioni, istituzioni e fondazioni anche internazionali. Ajla Del Ponte, velocista della nazionale svizzera e campionessa del mondo sui 200 metri a Doha nel 2019 continua a collezionare successi sportivi e conferma la sua presenza al nostro fianco per promuovere il Pedibus e la mobilità attiva.