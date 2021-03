Ferita a una mano con un macchinario

SANT'ANTONINO - Ha riportato ferite a una mano, la donna rimasta coinvolta in un infortunio verificatosi in mattinata, verso le 11:30, in un'industria dolciaria a Sant'Antonino.

Stando alle prime informazioni raccolte, la sventurata sarebbe rimasta incastrata in un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure alla donna. Per lei si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni, fortunatamente, non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti necessari.

Rescue Media