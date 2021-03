Covid, in Ticino altri 72 contagi

BELLINZONA - Lieve flessione nei numeri del Covid in Ticino. Ma il trend resta in salita. Dopo il picco di ieri - 94 casi - anche oggi la curva si mantiene nella zona alta, con 72 nuovi positivi (51 al giorno la media di settimana scorsa, 40 quella prima). Lo comunica il bollettino giornaliero del medico cantonale. Non si registrano invece nuovi decessi.

Sono 9 i pazienti ospedalizzati nelle ultime 24 ore per sintomi gravi dovuti al virus, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 6), mentre resta stabile il numero dei dimessi (4). In totale, sono 62 i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui 6 in terapia intensiva.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei contagi, settimana per settimana

Sale così a 28 608 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia, a 963 invece il numero dei decessi. Il tasso di positività su un totale di 484 tamponi effettuati è del 10 per cento (dato aggiornato all'8 marzo). L'indice di riproduzione del virus invece - aggiornato al 22 febbraio - è invece di 1.12, con una media di 189 positivi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane.

Nelle case anziani del Cantone non si registrano nuovi casi, mentre sono 12 attualmente le classi in confinamento all'interno degli istituti scolastici ticinesi (quattro nelle ultime 24 ore). Per quanto riguarda le misure di contenimento, aggiornate al 9 marzo, sono 349 le persone in isolamento perché risultate positive al test, mentre altre 551 sono state sottoposte a quarantena a seguito del contact-tracing o perché rientrate da paesi a rischio.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei decessi e quella delle ospedalizzazioni, settimana per settimana

elaborazione tio.ch/20minuti