Donne speciali a Mendrisio

MENDRISIO - Rendere visibili, anche a Mendrisio, le tracce delle donne. Era questa la richiesta giunta l'8 marzo dello scorso anno da diversi consiglieri e consigliere comunali, tramite un’interrogazione interpartitica.

Ora, a un solo anno di distanza, le “Vie al femminile” stanno per diventare una realtà. La Città di Mendrisio ha infatti deciso di dedicare una piazza e sei nuove vie a personalità femminili che hanno lasciato un'impronta indelebile sul territorio. E non si escludono ulteriori sviluppi.

In una prima fase, come detto, si prevede di rinominare sette vie dei quartieri di Mendrisio, che vanno così ad aggiungersi alla via dedicata a Lisa Cleis-Vela (1901-1988) nel quartiere di Ligornetto. Oltre alle classiche targhe commemorative, sarà data visibilità alla storia di queste donne speciali attraverso la pubblicazione online delle loro biografie, fornite dall’Associazione Archivi riuniti delle donne Ticino (AARDT). La popolazione potrà accedere a queste informazioni utilizzando i propri telefonini per la lettura dei codici QR stampati sulle placchette ed esposte accanto alle targhe.

Proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, il progetto delle “Vie al femminile” è stato inaugurato con la posa della targa commemorativa dedicata alla prima municipale di Mendrisio, sul piazzale antistante al Palazzo comunale. Spazio che proprio questa mattina è quindi diventato Piazzale Linda Brenni (1914-1994).





copyrightfree