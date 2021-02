Oltre 600 sacchetti per le persone in difficoltà

LUGANO - La 24a edizione dell’iniziativa "2 x Natale" ha registrato una fortissima partecipazione. Decine di migliaia di abitanti hanno confezionato pacchi contenenti generi di prima necessità da donare alle persone in situazioni precarie residenti in Svizzera. In totale sono stati donati 62'800 pacchi. I pacchi online hanno raggiunto cifre da record.

In quest’anno segnato dalla pandemia di coronavirus, la 24a edizione dell’iniziativa "2 x Natale" ha assunto un significato particolare. La povertà, spesso nascosta, ha mostrato il suo volto anche nel nostro Paese. Le persone e le famiglie che vivono in situazioni di precarietà, colpite in pieno dalla crisi, hanno dovuto ancora una volta ridurre il loro già limitato budget. Organizzata congiuntamente da Croce Rossa Svizzera (CRS), SSR, La Posta e Coop, 2 x Natale è un’iniziativa concreta e ricorrente, volta a fornire un aiuto nel quotidiano a chi vive nella morsa della povertà con l’offerta di beni di prima necessità.

E’ proprio in queste ore che anche la Sezione del Sottoceneri di Croce Rossa Svizzera (CRSS) sta organizzando e distribuendo, secondo le direttive anti-covid, i sacchetti di generi alimentari per le persone vulnerabili della nostra regione. In molti quest’anno hanno bussato alla porta di CRSS.

La pandemia di coronavirus ha infatti fatto aumentare il numero di persone bisognose. A quelle che vivevano già in una situazione precaria se ne sono aggiunte molte altre. Questo contesto particolarmente difficile si ripercuote molto duramente su chi percepisce un reddito modesto o lavora a chiamata e sulle famiglie monoparentali, che vedono ridursi ancor più i mezzi a loro disposizione.

I sacchetti, più di 600, sono il frutto del grande spirito di solidarietà che le persone di buon cuore hanno dimostrato durante questa edizione.