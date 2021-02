La sicurezza dei vaccini passa dal Ticino

BELLINZONA - Gli studi svolti su diverse migliaia di volontari prima dell'omologazione dei vaccini contro il Covid-19 utilizzati oggi in Svizzera non hanno evidenziato gravi problemi di sicurezza. Ma questo non significa che si debba o si possa abbassare la guardia: gli effetti dei preparati vanno tenuti sotto controllo.

Ecco quindi che nell'ambito della sicurezza dei vaccini anti-coronavirus il Ticino assume ora un ruolo di primo piano: Swissmedic ha infatti definito l'Istituto di scienze farmacologiche della Svizzera italiana (ISFSI) dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) quale Centro di riferimento a livello nazionale per l'analisi e la valutazione dei casi di effetti collaterali dei vaccini Covid-19.

L'istituto - spiega l'EOC in un comunicato - si occuperà degli aspetti di sicurezza dei vaccini Covid-19 analizzando in modo rigoroso e dettagliato i casi di reazioni avverse provenienti dalle varie regioni del paese e notificati dagli operatori sanitari o dai cittadini stessi nell’ambito del sistema svizzero di farmacovigilanza, che è stato potenziato per l’emergenza sanitaria. «Questo lavoro, svolto in stretta collaborazione con Swissmedic e in concerto con le Autorità regolatorie internazionali corrispondenti, è essenziale per garantire che le conoscenze sulla sicurezza dei vaccini continuino a progredire e a essere affinate, a beneficio dei cittadini e della comunità».

L'incarico, che fa seguito alla recente nomina del dottor Alessandro Ceschi nella taskforce di Swissmedic sulla sicurezza dei vaccini, «rafforza ulteriormente la posizione dell’Istituto di Scienze farmacologiche della Svizzera Italiana, dell’EOC, e del Cantone in questo campo di grande attualità e importanza, sia da un punto di vista medico e scientifico che di salute pubblica».