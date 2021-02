Giovani, belli e influencer. Ora abitano insieme. Tra loro c'è Valeria di Lugano

LUGANO/MILANO - Lei si chiama Valeria Vedovatti, ha da poco compiuto 18 anni ed è ticinese. Non vi dice nulla il suo nome? Strano, visto che in rete la seguono 1,4 milioni di followers su Tik Tok, che diventano 2,5 milioni con quelli di Instagram. Insomma se la risposta alla domanda in incipit è no allora forse dovrete un po’ aggiornarvi sulle nuove tendenze della rete. Già, perché la giovane Valeria è una seguitissima influencer. In questo periodo il suo nome è salito anche agli onori della cronaca perché ha deciso di fare squadra. Come? Con chi? Con altri influencer come lei, altre giovani star dei social che hanno deciso di dare vita ad una sorta di Grande Fratello dello stare on line.

Generazione hype house - Il fenomeno ha un nome: si chiama “hype house” ma se gli inglesismi non vi piacciono possiamo sintetizzare il tutto con la “casa degli influencer”. Sei ragazzi fra i 19 e i 21 anni vivono in una villa in affitto vicino a Malpensa e moltiplicano la loro forza social. Un fenomeno arrivato come al solito dagli Stati Uniti: le chiamano anche collab house, case-set nelle quali un gruppo di giovanissimi influencer si trasferisce per vivere insieme e produrre contenuti da condividere in rete, sovrapponendo quasi del tutto attività professionale e vita privata. Tuttavia la Hype House non è la prima ad essere stata fondata. In passato sono state famose, per esempio, quelle degli Youtuber: come la Vlog Squad o la Clout House. Un modello che ha il suo esempio più famoso, a livello internazionale, nella Hype House di Los Angeles, nel 2019, una villa in stile spagnolo che ha avuto tra i suoi coinquilini diverse star di Tik Tok tra cui Charli D’Amelio, sedici anni e un centinaio di milioni di seguaci sulla piattaforma più amata dalla Generazione Z.

Tutti insieme appassionatamente - Valeria abita quella che gli stessi inquilini hanno voluto ribattezzare “Chill house”. È stata aperta a novembre e finora ha ospitato una decina in tutto di influencer, a rotazione, sei contemporaneamente sempre in casa a ideare, condividere e postare. L’obiettivo è quello di agevolare i creatori di contenuti nella loro missione: fare nuovi video e aumentare like, followers e quant’altro. Le “house” diventano infatti l’ambiente perfetto per creare la giusta atmosfera, instaurare nuove collaborazioni, preparare set fotografici, supportarsi a vicenda e allargare la propria fanbase.

Insomma un vero e proprio lavoro a tempo pieno tra lezioni di inglese, dizione e musica, chi registra canzoni, chi fa quadri, il tutto scandito in continuazione da selfie, foto e soprattutto video, almeno una decina al giorno. “Può sembrare facile, ma è molto stressante, a casa non avremmo mai potuto fare le cose che riusciamo a costruire qui” sostengono.

Tra fans e haters - Tanto seguito ma anche tanta invidia e tanti haters. Come ogni influencer che si rispetti la loro vita è anche ostentazione, a volte esagerazione. E non mancano le critiche per chi ancora minorenne in qualche caso, appena maggiorenne come Valeria, vive in una megavilla con tanto di piscina, campo di calcetto, palestra e ogni genere di lusso.

Una passione che diventa lavoro. Vedovatti in una intervista di qualche tempo fa diceva: "Da sempre mi piace riprendermi con una videocamera. Ho aperto il mio canale YouTube a 14 anni: condivido la mia quotidianità in modo semplice e diretto, racconto quello che mi succede, i miei sentimenti, i momenti belli ma anche i disagi". E la gente, soprattutto coetanei, la segue.

One Shot