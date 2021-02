In Ticino altri 57 contagi

BELLINZONA - Il mese di febbraio è iniziato con buone notizie sul fronte del Covid. Dopo il primo giorno senza decessi da mesi (domenica), ieri i numeri si sono mantenuti bassi, con 41 contagi e 2 vittime, e il trend si è confermato nelle ultime 24 ore: sono 57 i nuovi positivi annunciati oggi dall'ufficio del medico cantonale. A questi si aggiunge purtroppo ancora un decesso, e 8 ospedalizzazioni.

Salgono così a 26 916 i positivi registrati in Ticino dall'inizio della pandemia, a 939 i morti a causa del virus. Negli ospedali ticinesi sono 139 in tutto i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui 20 in terapia intensiva. Da martedì sono stati dimessi in tutto 21 malati.



elaborazione Tio.ch/20minuti

La curva dei decessi e delle ospedalizzazioni in Ticino

Il tasso di positività (aggiornato al 30 gennaio) è del 5 per cento, su un totale di 390 test effettuati. Il tasso di riproduzione Rt invece è dello 0.76 (aggiornato al 18 gennaio) con 204 infetti ogni 100mila abitanti. Sul fronte della prevenzione, sono 431 le persone sottoposte a quarantena obbligatoria perché entrate in contatto con positivi, o rientrate da paesi considerati a rischio. Sono invece 270 i positivi in isolamento.

Buone notizie anche dalle case anziani. Non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore: i malati sono al momento 5, per un totale di 1353 dall'inizio della pandemia. Due residenti sono deceduti invece per altre cause, non legate al Covid. Non si registrano nuove ospedalizzazioni.

In ambito scolastico è stata invece comunicata una nuova quarantena di classe. La misura è scattata alle elementari di Tenero, a seguito di una positività. Lo comunica il Decs sul suo sito. La quarantena - iniziata oggi - terminerà l'8 febbraio.



La curva dei contagi in TIcino

