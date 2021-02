Perequazione: la Lega vuole di più

BELLINZONA - Il Ticino è il secondo Cantone in Svizzera con i redditi più bassi. Lo dice un recente studio dell'istituto Bak Economics. Solo in Vallese va peggio. Per questo, la Lega chiede un aumento degli aiuti di perequazione da parte della Confederazione.

Quindici deputati leghisti hanno presentato oggi una mozione al Consiglio di Stato, perché si faccia parte attiva nel chiedere maggiori fondi a Berna. Il Ticino - si legge - è «penalizzato dalla vicinanza alla Lombardia e dalla pressione sui salari» dovuta alla presenza dei frontalieri. E per questo andrebbe risarcito, secondo i Granconsiglieri leghisti, come avviene per i danni ambientali (Pag) o per l'aggravio socio-demografico (Pas).

«Non è più accettabile» si legge nella mozione «che il Ticino riceva poco meno di 44 milioni di franchi dalla perequazione finanziaria, mentre al Vallese giungano 785 milioni». La vicinanza con l'Italia e la presenza di frontalieri «devono essere molto più considerati». I firmatari - sotto l'elenco - chiedono quindi che «il Cantone si attivi immediatamente» per sanare la situazione.