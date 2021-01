Settimana prossima si testano le sirene

BERNA - Le sirene, elementi fondamentali del sistema per diffondere l'allarme, vengono controllate ogni anno. In caso d'evento possono infatti dare l'allarme alla popolazione in modo affidabile solo se funzionano correttamente. Per questo motivo, mercoledì 3 febbraio 2021 avrà luogo in tutto il Paese l'annuale prova delle sirene. Come nei due anni precedenti saranno testati anche i canali d'informazione Alertswiss. Il numero di utenti dell'App Alertswiss è salito a 680'000, ciò che corrisponde a un aumento del 40% in un anno.

In Svizzera ci sono circa 5'000 sirene fisse per l'allarme generale e 2'200 sirene mobili. Grazie ad esse è possibile raggiungere con il segnale d'allarme quasi tutta la popolazione. Il 3 febbraio 2021 verrà testato in tutta la Svizzera il corretto funzionamento sia delle sirene per dare l'allarme generale, sia di quelle per dare l'allarme acqua. La popolazione non dovrà adottare alcuna misura.

Alle ore 13:30 verranno attivate le sirene per l'allarme generale, un suono modulato e regolare della durata di un minuto. Se necessario, la prova può essere ripetuta entro le ore 14:00. Contemporaneamente ogni cantone diffonde un comunicato via Alertswiss. Dalle 14:15 ed entro le 15:00, le sirene a valle di sbarramenti idrici emettono il segnale «Allarme acqua», dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi a intervalli di 10 secondi.

Per sgravare il personale della protezione della popolazione già fortemente sollecitato dalla lotta alla pandemia, quest'anno si rinuncia a percorrere gli itinerari prestabiliti con le sirene mobili.

Alertswiss sempre più popolare - Con l'app e il sito Alertswiss lanciati nel 2018, l'UFPP ha rafforzato il suo strumentario per la comunicazione in caso d'evento. Il numero di utenti di Alertswiss cresce continuamente. Mentre nel mese di febbraio 2020 l'app Alertswiss contava 490'000 utenti attivi, durante la pandemia questo numero è aumentato del 40% a 680'000 utenti. Durante la pandemia di COVID-19 è emerso che Alertswiss è un ottimo strumento per l'invio d'informazioni differenziate, ad esempio attraverso la pubblicazione di regole di comportamento o delle misure antipandemiche in vigore nei singoli cantoni. Contemporaneamente all'attivazione del primo segnale d'allarme generale, il 3 febbraio 2021 sarà inviato un messaggio d'informazione a tutti i cellulari abbonati all'app.

Che cosa fare in caso di allarme reale? - Se il segnale «Allarme generale» risuona in un momento diverso da quello previsto per la prova delle sirene, significa che la popolazione potrebbe trovarsi in pericolo. In questo caso i cittadini minacciati sono invitati ad ascoltare la radio o informarsi tramite i canali Alertswiss, seguire le istruzioni diramate dalle autorità e informare i vicini.

Il segnale di «Allarme acqua» avvisa di un pericolo imminente a valle di un impianto d'accumulazione. In questo caso la popolazione deve abbandonare immediatamente la regione minacciata. Gli abitanti di queste regioni vengono informati preventivamente tramite dei promemoria sull'allarme acqua e sulle vie di fuga.