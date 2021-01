San Gottardo chiuso... per neve

AIROLO - La copiosa nevicata, che da qualche ora si sta abbattendo sulla Valle Leventina, ha provocato la chiusura del tunnel del San Gottardo in direzione nord. La visibilità - come si può ben notare dalla webcam posta a Stalvedro - è fortemente compromessa a causa del maltempo. La galleria, stando a quanto riferito dal TCS su Twitter, è chiusa da poco dopo le 14.00. E non va tanto meglio poco più a sud: un autoarticolato è infatti sbandato nei pressi dell'Area d'attesa per il traffico pesante di Giornico, provocando la chiusura della carreggiata. Il TCS segnala inoltre condizioni di guida «difficili» già a partire da Biasca.

#A2 - Chiasso -> S. Gottardo - Galleria del S. Gottardo tunnel chiuso, nevicata — TCSGottardo (@TCSGottardo) January 27, 2021

Al portale di Airolo, nel frattempo, si è già creata una discreta coda. Alcuni lettori ci riferiscono di «essere fermi da ore». Al momento non si sa ancora quando la galleria verrà riaperta. L'A2, secondo quanto comunicato dal TCS, è chiusa anche tra Amsteg e Göschenen, sempre a causa della neve.