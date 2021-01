In Ticino altri 6 decessi

BELLINZONA - Inizia un'altra settimana di lotta al coronavirus, in Ticino, con un numero contenuto di nuovi contagi. Sono 24 quelli registrati nella giornata di ieri (non 26, come erroneamente comunicato in un primo momento). Purtroppo lo stesso non si può dire per la mortalità: sono 6 i decessi nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'ufficio del medico cantonale nel suo bollettino giornaliero.

Tasso dell'8 per cento - Salgono così a 26 069 i positivi al Covid-19 in Ticino dall'inizio della pandemia, a febbraio scorso, a 888 le vittime del virus. Negli ospedali ticinesi sono stati ricoverati soltanto 3 pazienti, mentre 2 sono stati dimessi. Attualmente, i posti letto occupati da malati Covid ammontano a 262, di cui 37 in terapia intensiva. Il tasso di positività è calato all'8 per cento, su un totale di 685 test effettuati.



elaborazione tio.ch/20min

Trend in frenata - La curva epidemiologica conferma il trend calante della settimana scorsa, quando per la prima volta da ottobre si è tornati sotto i 100 contagi in un giorno infra-settimanale (giovedì, con 83 nuovi casi). Lunedì scorso, a titolo di paragone, erano stati 61 i nuovi contagi annunciati. Al netto dell'effetto-weekend (e quindi del rallentamento dei test effettuati) il dato è comunque positivo. Sono 891 le persone attualmente in isolamento domestico, mentre 1421 sono in quarantena preventiva.

Le case anziani - Nelle case anziani del Cantone la situazione resta comunque critica. I nuovi positivi al tampone sono 12, dopo i 3 di ieri. Il totale dei residenti positivi al Covid-19 è di 127 - si legge sul sito dell'Adicasi - collocati in 19 strutture. Purtroppo 3 residenti sono deceduti, e altrettanti sono stati dichiarati guariti dalla malattia.



