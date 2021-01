Due settimane di quarantena, ecco come si organizzerà la scuola

MORBIO INFERIORE - Due settimane senza lezioni in presenza. La scoperta di almeno due casi riconducibili alla variante inglese del virus ha costretto il DECS a ordinare la quarantena per i circa 500 allievi e la settantina di docenti della Scuola media di Morbio Inferiore. Fra il 20 e il 29 gennaio, le lezioni proseguiranno dunque a distanza, secondo le modalità previste dal cosiddetto Scenario 3. Per quanto riguarda i primi due giorni della prossima settimana (lunedì 18 e martedì 19), le lezioni saranno invece sospese per permettere a tutti - docenti e allievi - di organizzarsi al meglio.

Computer per tutti - Entro la sera di lunedì, la scuola contatterà infatti le famiglie degli allievi che nel corso del mese di ottobre avevano segnalato la necessità di ottenere un PC in prestito, allo scopo di concordare la modalità di ritiro del materiale informatico. Nel corso della giornata di martedì, invece, i docenti di classe prenderanno contatto (via MS Teams o via telefono) con tutti gli allievi, in modo da sincerarsi che tutto sia stato predisposto per lo svolgimento della didattica a distanza.

Sempre presenti, ma non per forza online - Le lezioni vere e proprie scatteranno quindi solamente mercoledì e seguiranno la normale griglia oraria, comprensiva di tutte le materie. Ogni allievo, durante le ore di lezione previste dalla griglia, dovrà essere presente e operativo secondo le indicazioni del docente di materia. Questo non significa dunque che dovrà essere perennemente collegato con il docente di riferimento: «Ogni docente cercherà di garantire un contatto regolare con gli allievi attraverso le lezioni a distanza, al minimo una volta alla settimana», si legge sulla circolare inviata a tutte le famiglie. I docenti di matematica e italiano (materie che hanno una dotazione oraria maggiore) terranno dal canto loro lezioni a distanza almeno due volte a settimana.

Le lezioni "speciali" ci saranno - I docenti di classe svolgeranno la loro ora di classe via MS Teams secondo l’orario assegnato. La stessa cosa varrà per i docenti di sostegno pedagogico, per quelli di lingua e integrazione e per gli operatori per l’integrazione.

No a verifiche e accudimento - Per quanto riguarda le verifiche sommative che erano state fissate per le prossime due settimane, queste sono sospese. Il loro recupero verrà concordato al rientro con i docenti interessati. Non è inoltre previsto alcun servizio di accudimento.