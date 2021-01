«Il Municipio aiuti gli esercenti»

BALERNA - Un primo segno di vicinanza da parte degli Enti locali. È quanto chiedono due consiglieri comunali al Comune di Balerna, in favore di ristoranti e bar.

«Gli esercizi pubblici sono un luogo di aggregazione importante per una piccola realtà come Balerna e svolgono anche una funzione sociale non indifferente - scrivono Christian Cambieri e Francesco Doninelli (PPD+Generazione giovani) -. Sarebbe veramente triste se a fine febbraio, o addirittura ancora più in là, molti di questi non fossero più in grado di riaprire».

Consci che il Comune di Balerna non può certo farsi carico di tutta la pressione sugli esercenti, i consiglieri comunali ritengono però importante «dare un segnale di vicinanza». Per questo domandano al Municipio - con un'interrogazione urgente - se sia possibile valutare un sussidio a fondo perso per ristoranti e bar.