Una nuova vita per gli occhiali usati

LUGANO - Da qualche settimana è iniziata ufficialmente la raccolta degli occhiali usati, promossa dal Lions Club Lugano. Come già accaduto lo scorso anno, fino a fine maggio 2021, saranno disponibili delle scatole adibite a raccogliere occhiali usati destinati a persone meno fortunate, presso selezionati ottici del luganese.

Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista è stato adottato quale attività ufficiale di servizio del Lions Clubs International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni. Sul territorio luganese, l’iniziativa è promossa dal Lions Club Lugano, che si occupa da tempo di convogliare gli occhiali raccolti in un Centro Riciclaggio Occhiali Lions, dove verranno puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi distribuiti nei paesi in via di sviluppo.

«Nel cuore della fortunata Europa si potrebbe pensare che non veder bene significhi unicamente non godere appieno della visione di un film oppure della compagnia che può fare nei momenti di tranquillità un libro. Tuttavia, nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati, in particolare nei paesi emergenti: lì veder bene può significare svolgere un lavoro manuale qualificato (quale ad esempio la sartoria) mentre un trascurato funzionamento della vista può portare alla disoccupazione o, nel migliore dei casi, a poter unicamente svolgere lavori non specializzati», spiegano i promotori dell'iniziativa.

Nel corso della precedente edizione dell’attività erano stati raccolti ben 1'800 paia di occhiali: l’obiettivo del Lions Club Lugano è quello di superare tale traguardo. L’invito è quindi per tutti di recarsi, fino al 31 maggio 2021, presso uno degli esercizi commerciali aderenti per portare occhiali da vista che giacciono inutilizzati. Aderiscono all’inziativa: Ottica Vicari, Ottico Michel di Claudia, Ottica Cocchi & Brughera, Ottica Götte, Ottica Cottinelli, Ottica Belotti (15 punti vendita in tutto il Ticino), Farmacia Cassarate di Franco Thomi e Farmacia San Marco a Vezia.