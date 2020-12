In Ticino altri 148 casi di coronavirus

BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 148 nuovi casi di coronavirus in Ticino.

I decessi segnalati sono invece sette. Lo indicano i dati dell'ultimo aggiornamento dell'Ufficio del medico cantonale.

Per quanto concerne gli ospedali ticinesi, ci sono stati 20 nuovi ricoveri, mentre i pazienti dimessi sono stati 11. Al momento nelle strutture ci sono in cura 349 persone, di cui 39 in cure intense.

Aumentano anche i positivi nelle case anziani: nelle ultime ventiquattro ore nelle case anziani ticinesi sono stati registrati 22 nuovi residenti positivi, con due nuove ospedalizzazioni. Lo comunica l’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi), precisando che attualmente ci sono 180 residenti positivi, mentre da ieri altri 8 pazienti risultano guariti. Il virus è attualmente presente in 22 case per anziani. Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

Nel nostro Cantone, i dati aggiornati al 24.12 indicano la presenza di 1'620 persone poste in isolamento poiché ammalate di coronavirus. Altri 2'378 loro contatti si trovano invece in quarantena.



Tio / 20minuti

