Esami di guida e i maestri al freddo: «Risolveremo»

LUGANO - Al freddo, in attesa, senza un bagno dove espletare i propri bisogni. È la situazione denunciata da alcuni maestri di guida che, regolarmente, portano i loro allievi a sostenere gli esami pratici a Noranco.

Da maggio, la "casetta" adibita a sala d'attesa è stata chiusa. La causa è ovviamente il Coronavirus per scongiurare il quale la Sezione della circolazione avrebbe deciso di vietare l'uso di quel piccolo spazio chiuso. Lì gli esperti si mettevano comodi e in attesa, ma soprattutto qui gli allievi entravano per usare il WC prima dell'esame.

«Ci vietano di accedervi e ci costringono ad andare al bar che, vista l'antifona, ci ha vietato di portare allievi solo per usare il bagno», spiega A.*, maestra conducente.

Da ieri i ristoranti sono chiusi. Proprio questa ulteriore chiusura ha aperto delle porte. O almeno una, quella della casetta. «Adesso possono accedervi massimo due persone». Peccato che il problema sussista comunque. «Ad attendere - conclude A. - spesso non siamo solo in due. Cosa dobbiamo fare, i turni per stare al riparo?».

Soluzioni in arrivo - Contattata, la Sezione della Circolazione conferma in parte i problemi, evidenziando tuttavia come i bagni nello stabile adiacente siano sempre rimasti accessibili e specificando che sono al vaglio soluzioni definitive. «A Noranco è prevista l’edificazione di una nuova struttura prefabbricata - spiegano -. La struttura si estenderà su due piani e, oltre ad accogliere i locali per gli esami pratici, contemplerà una sala nella quale potranno svolgersi sessioni di esami teorici. Nella stessa saranno pure installati dei distributori automatici di bibite».

Una struttura che avrebbe già dovuto esistere se non fosse per il Covid: «La consegna dell’opera alla Sezione della circolazione, prevista inizialmente per l’autunno 2020, è slittata per via della pandemia all'estate 2021».

Nel frattempo si è optato per delle alternative temporanee: «Viste le nuove misure emanate dal Consiglio Federale valevoli da ieri e che prevedono la chiusura di bar e ristoranti, per venire incontro alle esigenze dei maestri conducenti, abbiamo provveduto a riaprire il locale d'attesa e il bagno all’utenza, ponendo un limite di 2 persone nel rispetto delle norme Covid. Negli stabili adiacenti, situati a meno di 50 metri dalla partenza degli esami, sono pure sempre stati a disposizione altri bagni. Anche se non ideale, questa soluzione ci permette di impiegare parallelamente fino ad un massimo di 4 esperti, consentendoci di soddisfare la forte richiesta di esami alla quale siamo confrontati da dopo il lockdown di marzo. Stiamo valutando l’attuazione di ulteriori misure, comunque non semplici da implementare, in collaborazione con la Sezione della logistica».