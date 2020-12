Tremila parcheggi condivisi con il carpooling

LUGANO - Un bilancio «timidamente positivo». Nel chiudere quello che è stato un anno per tutti tormentato, BePooler mette l’accento su un dato comunque confortante per il Ticino, la condivisione di oltre tremila posteggi.

Gli obiettivi - Nata cinque anni fa, la società opera nel settore della mobilità condivisa per consentire sia ai pendolari che alle aziende di risparmiare tempi di percorrenza e denaro. «Grazie alla condivisione di autovetture private, gli utenti - si legge nel comunicato stampa - hanno infatti la possibilità di risparmiare sui costi di viaggio, sgravando le strade dalle congestioni del traffico e riducendo le emissioni inquinanti». Nonostante la pandemia da Coronavirus abbia dettato l’agenda 2020, imponendo un lockdown la scorsa primavera e nuovi comportamenti tra le persone (in particolare la possibilità data da molte aziende ai propri collaboratori di poter lavorare in smartworking da casa, limitando in parte la mobilità) il primo lustro di vita di BePooler si è chiuso con numeri importanti per il carpooling.

Meno gas di scarico - «Grazie ai chilometri percorsi dai carpoolers (195.600) in questo anno solare si sono potuti risparmiare 25.427 chilogrammi di CO2, mentre grazie all’uso della App sono stati assegnati 3.018 parcheggi condivisi» evidenzia il bilancio 2020.

Gli accordi con FFS - Negli scorsi mesi BePooler ha siglato inoltre con le Ferrovie federali svizzere un ulteriore importante accordo strategico per nuovi posteggi di carpooling, sulla scia di quello già in essere presso il P+Rail di Stabio. A seguito dei buoni risultati raccolti durante la fase pilota, il concetto è stato condiviso ad altri P+Rail presenti nella fascia di confine, a Balerna e Chiasso. L’auspicio della società e che, nel corso del 2021, con la tanto attesa ripresa, questi posteggi vengano utilizzati come valida alternativa per la mobilità transfrontaliera. Il carpooling coinvolge sempre più realtà imprenditoriali in Ticino e BePooler cita importanti realtà del tessuto economico ticinese come Rapelli SA, Gnosis SA, Jabil SA, Zambon Switzerland LTD, Acer SA, Kerrhawe SA.