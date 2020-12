(Alcuni) luganesi vogliono «meno traffico» e «più verde»

LUGANO - Sono 2'734 le persone che vorrebbero "Una Lugano più vivibile, attrattiva e con meno traffico". O almeno sono quelle che hanno firmato la petizione lanciata da Associazione Cittadini per il Territorio del Luganese (ATA), consegnata questa mattina.

Come ottenerla? Al Municipio chiedono di «compiere passi incisivi verso una mobilità e una pianificazione del territorio più sostenibili» per una città «più sostenibile e rispettosa del clima». Le autorità dovrebbero intervenire su tre aspetti: trasporti pubblici, quartieri e pianificazione del territorio.

I luganesi vorrebbero sconti sui biglietti dei mezzi pubblici per gli studenti, sussidi sugli abbonamenti per i residenti, offerte combinate tra trasporti e cinema/teatri/lidi/musei, ma anche un’offerta più ampia per le zone periferiche. Inoltre, un incremento del bike sharing, di percorsi ciclabili, limitazioni alle auto e disincentivo nei parcheggi. La Città dovrebbe anche prevedere quartieri ecologici per famiglie senza auto.

430 persone hanno anche firmato la petizione “Meno traffico inquinante, più verde alla stazione”, lanciata a metà ottobre 2020 da PS, ATA, PC, Pro Velo e Verdi Lugano. In sostanza, chi vi ha aderito si oppone «all’aumento da 140 a 400 posteggi nell'autosilo della stazione FFS», perché teme l'aumento del traffico nei quartieri di Besso, Loreto, Centro e a Massagno. Piuttosto, alla stazione FFS di Lugano i firmatari vorrebbero «aree verdi di qualità» e nuovi alberi, per «combattere le "isole di calore"».

Ti-Press (Pablo Gianinazzi)