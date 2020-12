Un nuovissimo flagship store Belotti nel cuore della Città

BELLINZONA - Dal 28 Novembre Piazza Nosetto 3 è il nuovo indirizzo del Centro Belotti di Bellinzona: oltre 200 metri quadrati distribuiti su due livelli per esprimere al meglio tutta la filosofia dei 5 sensi, DNA inconfondibile di un concept da sempre sinonimo di glamour, servizio e professionalità.

Come spiega Silvano Belotti Fondatore e Presidente del Gruppo Belotti: «Tutto è partito nel 1988 proprio da questa città quando con mia moglie Nadia abbiamo aperto il primo Centro BelottiOtticaUdito in Piazza Teatro. Ora avevamo l’esigenza di trovare una nuova location in grado di esprimere al meglio l’identità Belotti sia in termini di spazi che di store traffic e dopo una attenta ricerca abbiamo deciso di trasferirci in Piazza Nosetto, cuore pulsante della città. Tutto ciò rappresenta per noi un traguardo importantissimo ed anche un omaggio a Bellinzona punto di partenza del nostro progetto professionale».

La logica dietro al progetto - La logica espositiva del progetto - curato dallo Studio DAC dell’Architetto Davide Conca – si è focalizzata sul display interno per la massima valorizzazione del prodotto. I pannelli retroilluminati sono stati infatti concepiti per enfatizzare al meglio il prodotto, mentre il concept basato su cornici d’argento e fondali neutri mette in risalto le montature degli occhiali da sole e da vista con un’attenzione particolare per le differenti cromie delle lenti.

Molte le griffe - All’interno del nuovo Centro Belotti una area Gucci ospita un salotto interamente dedicato all’eyewear della griffe, mentre un esclusivo wallbrand Dior propone al cliente le sue ultimissime novità. Altri punti focali sono rappresentati dal corner RayBan costituito da una struttura modulare vista e sole e dalle aree dell’eccellenza Zeiss, con l’esposizione dei binocoli e dell’ampia gamma di lenti e trattamenti nell’apposita area Zeiss Vision Partner.

Area Udito - Gli apparecchi acustici e i relativi accessori e complementi dell’area Udito sono stati inseriti in mobili-espositori dotati di nicchie luminose concepiti per la loro massima visibilità grazie a luci differenziate ed immagini luminose.

La sala d’attesa per le visite su appuntamento è contraddistinta da pareti materiche, poltroncine in ferro battuto realizzate per Belotti su apposito progetto grafico, oltre che da un mobile-consolle che ospita un monitor a carattere informativo.

Olfatto e Tatto - L’area destinata all’Olfatto e al Tatto è un’innovativa struttura modulare esagonale, concepita ad alveare dall’effetto optical in black&white per esaltare le colorazioni delle essenze artistiche come Liquides Imaginaires, Histoires de Parfums e Blend Oud e la magia della pelletteria in pelle saffiano firmata Belotti.

Gusto - Una zona relax destinata al Gusto è inoltre funzionale per coccolare il cliente con un caffè, una bevanda calda o un pregiato vino dell’eccellenza ticinese.

Comunicazione visiva - Ma la vera novità del nuovo Centro Belotti è rappresentata dall’introduzione della comunicazione dinamica sia in vetrina che all’interno del negozio attraverso uno schermo Digital Signage in grado di attirare l’attenzione del pubblico attraverso contenuti digitali di approfondimento, video ed immagini dei brand presenti all’interno del centro.

Curatissimi nei dettagli gli elementi di customizzazione del nuovo Centro, dalla maniglia del portoncino d’ingresso al negozio fino alla soglia personalizzata con un accattivante “Benvenuti”.