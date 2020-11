Bigiare o marinare: e “lìdatè" come si dice?

BELLINZONA - Parliamo tutti l'italiano. Ma non allo stesso modo. Ecco dunque che nasce "lìdatè - l'italiano dal territorio", un'applicazione per l'indagine e la divulgazione delle varietà della lingua italiana.

Curata dall’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) e sviluppata insieme al Laboratorio cultura visiva della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) l’applicazione ha lo scopo di esplorare la variazione geografica dell'italiano e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla lingua. Il nome lìdatè gioca su vari aspetti: si tratta di un acronimo di “l’italiano dal territorio” con il quale si sottolinea l’interesse per le varietà geografiche della lingua. Il territorio è una delle principali dimensioni di variazione di una lingua: basta percorrerlo e prestare orecchio per rendersene conto. Il progetto si rivolge a tutte le persone di lingua italiana che provengono da aree in cui si parla ufficialmente l’italiano.

In concreto, lìdatè si compone di tre parti. Nella sezione “Come lo dici?” l’utente può rispondere ai sondaggi sulla sua varietà d'italiano. Per esempio, per descrivere l’azione deliberata di saltare le lezioni, qualcuno risponderà di usare il verbo “bigiare”, altri “marinare” o “fare filone”; altri ancora potranno suggerire il termine da loro usato che non compare fra le possibilità proposte dall’applicazione.

I risultati dei sondaggi sono immediatamente visibili nella sezione “Mappe”: l’utente può osservare la variazione geografica dell’italiano sulle mappe linguistiche, verificare fino a dove è usata la sua espressione e come si dice nelle altre zone. Le mappe si costruiscono e arricchiscono in tempo reale grazie alle risposte degli utenti.

C’è infine una sezione di quiz mensili, in cui mettere in gioco le proprie conoscenze sulla lingua e sfidare gli altri partecipanti con la possibilità, rispondendo correttamente e nel minor tempo possibile, di vincere un premio. Le risposte ai quiz offrono anche la possibilità di approfondire, in modo semplice e ludico, vari aspetti inerenti alle lingue, al plurilinguismo e alle caratteristiche dell’italiano, con un occhio particolare alle peculiarità dell’italiano svizzero chiamate elvetismi.

Per partecipare a lìdatè è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lidate.ch. I premi della prima tornata sono offerti da Libreria Casagrande Bellinzona, FFS, Teatro Sociale Bellinzona e Ticino Turismo.

Con lìdatè gli utenti possono dare il loro contributo alla ricerca scientifica partecipando attivamente alle indagini sociolinguistiche e possono anche mettere in gioco le loro conoscenze in ambito linguistico. Con le sue componenti di ricerca, divulgazione e aspetti ludici, il progetto vuole coinvolgere gli utenti nella riflessione sui loro comportamenti e atteggiamenti nei confronti della lingua; di riflesso lìdatè diventa uno strumento di promozione dell’italiano in Svizzera.

Il progetto è sostenuto con l’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana.