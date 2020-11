Cambio ai vertici dell'aeroporto, in attesa dei privati

LUGANO - "Una donna alla guida dell'aeroporto". Si era parlato in questi termini di Julia Detourbet, dal 1. giugno (data in cui lo scalo è passato nelle mani della Città) capo aerodromo di Lugano Airport. Lei - che aveva subito chiarito di «non essere una direttrice» ma di avere il ruolo di garantire la continuità operativa - lascerà il suo incarico a fine anno.

A comunicarlo è la Città di Lugano, che annuncia il successore: Davide Pedrioli, già delegato cantonale per l’aviazione civile e direttore dell’aeroporto cantonale di Locarno fino allo scorso febbraio. Con l’auspicio del Municipio che la transizione della gestione dell’aeroscalo dal Comune ai privati possa avvenire il 1. luglio 2021.

È stata Julia Detourbet a decidere, "per motivi personali", di concludere il suo mandato a fine anno.

La Città coglie l'occasione per far sapere che «il processo istituzionale sta proseguendo nei tempi previsti. Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19 i risultati della gestione di Julia Detourbet sono stati positivi, tanto da andare oltre le aspettative finanziarie e raggiungere, a oggi, le cifre nere. Inoltre i movimenti per il periodo giugno-ottobre hanno registrato solo un lieve calo (-15%) rispetto al 2019. È stato così centrato l’obiettivo essenziale per la Città, l’economia e il territorio di mantenere vivo e operativo lo scalo».

L’incarico di Pedrioli è stato ratificato dal Municipio di Lugano, mentre sono stati avviati i passi con l’Ufficio federale dell’aviazione civile per l’ottenimento in tempi rapidi della certificazione quale capo aerodromo, così da poter garantire la continuità dell’esercizio aeroportuale. Il personale dell’aeroporto è stato informato dell’avvicendamento in un incontro avvenuto in giornata.