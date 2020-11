Dopo il dramma, richiesti interventi urgenti per la sicurezza

LUGANO - Una giovane vita si è spenta oggi a Davesco-Soragno. Si tratta di un diciassettenne che lungo la strada cantonale ha perso il controllo della moto ed è finito contro il cancello di un'abitazione. Per lui non c'è purtroppo stato nulla da fare: i soccorritori giunti sul posto hanno soltanto potuto constatare il suo decesso.

Oggi si è verificata una tragedia con una vittima giovanissima. Ma purtroppo non è la prima volta che lungo quel tratto di strada si verificano degli incidenti. L'ex consigliere comunale leghista Daniele Casalini, che vive in un'abitazione affacciata proprio sul collegamento viario in questione, ne ricorda, negli ultimi anni, almeno altri tre.

Ecco dunque che da parte del cittadino partirà una lettera indirizzata alle autorità comunali e a quelle cantonali volta a chiedere un intervento di rallentamento sul tratto stradale (si pensa, per esempio, alla realizzazione di dossi, restringimenti o comunque di altre misure di questo genere). L'obiettivo è di evitare, in futuro, altri drammi.

«Non è che sia una strada pericolosa, ma probabilmente si tratta di un punto che incita ad accelerare» afferma Casalini. E aggiunge: «A volte di notte sembra di essere a Monza».

Interventi milionari sul territorio - Un paio d'anni fa il Consiglio comunale di Lugano aveva approvato un messaggio milionario per diversi interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale in vari quartieri della città (la richiesta di credito risale al 27 luglio del 2017). Tra questi, nel quartiere di Davesco-Soragno, c'erano anche quelli relativi alla via Vecchio Tram, situata poco sotto la strada cantonale. Inoltre delle migliorie erano previste anche lungo la Strada di Pregassona.

«La popolazione è sempre più sensibile alle problematiche riguardanti la sicurezza stradale - si leggeva nel messaggio - da più parti giungono al Municipio richieste d'intervento per la moderazione del traffico in luoghi ritenuti pericolosi per i pedoni o per il traffico veicolare».

Casalini auspica che si possa al più presto intervenire anche sul tratto dove si è verificato l'odierno incidente, in modo da rallentare i mezzi in transito. E quindi renderlo più sicuro.

In cerca di testimoni - Nel frattempo l'odierno incidente è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. E si cercano testimoni: chi avesse assistito all'incidente è infatti invitato a contattare la polizia cantonale chiamando lo 0848.25.55.55.