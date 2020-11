Sperimentazione riuscita: il limite di 30 km/h sul Lungolago diventa definitivo

LUGANO - Nel corso della sua seduta odierna, il Municipio di Lugano ha deciso di rendere definitiva la misura introdotta a titolo sperimentale che limita la velocità a 30 km/h sul tratto del Lungolago tra Piazza Castello e la rotonda del LAC. I dati raccolti durante la fase di prova hanno permesso di valutare positivamente questa misura che, oltre ad aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni, porta benefici anche per l’ambiente e la qualità di vita dei cittadini.

Lo scorso giugno - ricordiamo - il Municipio aveva deciso d'introdurre il limite di velocità di 30 km/h per un periodo di prova di due mesi in luglio e agosto sul tratto del Lungolago tra Piazza

Castello e la rotonda del LAC. Una raccolta dati – velocità, sicurezza, inquinamento fonico e atmosferico, numero dei veicoli e tempi di percorrenza del trasporto individuale e del trasporto pubblico – ha permesso di valutare l’efficacia di questa misura, che è stata estesa oltre i mesi di sperimentazione ed è tuttora in vigore. Il Municipio, alla luce dell’esito positivo della sperimentazione, ha deciso di rendere definitivo il limite di velocità di 30km/h.

Strada più sicura - Dal punto di vista della sicurezza stradale, le analisi effettuate hanno confermato un aumento della sicurezza di pedoni e ciclisti: grazie alle minori velocità si riducono gli spazi di frenata e anche le differenze di andatura tra veicoli di categorie diverse. In caso d'incidente, le conseguenze sugli utenti – in particolare pedoni e ciclisti – sarebbero quindi minori.

Meno veicoli - Il flusso veicolare è stato rilevato sull’arco di due settimane (22-26 giugno e 20-24 luglio), prima e dopo l’intervento di moderazione. In particolare, è stato calcolato il numero di veicoli in transito nelle due direzioni lungo quattro tratte: Corso Elvezia (a nord dell’intersezione con Viale Cattaneo); Viale Cattaneo (a est dell’incrocio con Corso Elvezia);

Riva Albertolli (in prossimità di Palazzo Civico) e Riva Paradiso (in corrispondenza dell’intersezione con Viale Cattori). In generale, dopo l’implementazione del limite di velocità di 30 km/h è stata rilevata una riduzione dei flussi di traffico in transito.

Rispetto dei limiti - Per quanto riguarda la velocità, in seguito ai rilievi effettuati su due sezioni della zona a traffico moderato (Riva Albertolli e Riva Vela) si è riscontrato un sostanziale rispetto dei limiti.

Mezzi pubblici più rapidi - Dalle analisi, inoltre, è emersa una sostanziale diminuzione dei tempi di percorrenza dei veicoli di trasporto pubblico. In particolare, sono state esaminate le linee L1 Lugano Centro-Paradiso-P+R Fornaci, L4 Lugano Centro-Stazione FFS e LF Lugano Centro-P+R Fornaci. I tempi di percorrenza presi in considerazione - che corrispondono alle fasce orarie di carico maggiore di traffico - sono stati confrontati con i dati rilevati nello stesso periodo del 2019. Nel tratto tra Piazza Manzoni e Piazza Luini, ad esempio, è risultata una tendenza positiva, con una riduzione dei tempi tra -9% e -25% (pari a -10 e -40 secondi). Questa tendenza si è registrata non solo nei mesi estivi di luglio e agosto, ma anche a settembre.

Meno rumore - In conclusione, la riduzione a 30 km/h della velocità sul lungolago favorisce una maggiore scorrevolezza del traffico, non solo sulle strade dove è in atto la sperimentazione ma anche su quelle limitrofe. È stata inoltre rilevata anche a una diminuzione dell’inquinamento fonico. Per questi motivi la Città di Lugano ha deciso di rendere definitivo il limite di velocità di 30 km/h sul Lungolago tra Piazza Castello e la rotonda del LAC.