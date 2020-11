In Ticino 452 casi e 4 morti

LUGANO - Ancora brutti numeri dal bollettino cantonale sull'epidemia. Nelle ultime 24 ore in Ticino sono risultati positive al test del tampone 452 persone. Negli ospedali sono stati ricoverati 29 nuovi pazienti (per un totale di 224) mentre 9 ne sono usciti. Un trend sbilanciato "in ingresso" che dura ormai da settimane, e ha costretto il Cantone a misure severe.

Si aggrava purtroppo anche il bilancio delle vittime. Sono 4 i pazienti Covid deceduti da mercoledì. Il totale dall'inizio della pandemia sale così a 381, a 9310 invece quello dei contagiati. I dati, diffusi in mattinata dall'Ufficio del medico cantonale, sono in linea con quelli dei giorni scorsi per quanto riguarda ricoveri e decessi, mentre segnano un ennesimo aumento nel numero dei nuovi positivi.

Mercoledì erano stati annunciati 378 nuovi positivi, 33 ricoveri e 5 decessi. Martedì 255 nuovi casi, 31 ricoveri e 3 decessi. Negli ultimi 14 giorni sono in tutto 1083 le persone in Ticino che hanno contratto il Covid, con un tasso di positività ai tamponi del 25 per cento.